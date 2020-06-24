日本女留學生來台念書，返國後確診新冠肺炎，不僅讓連續73天本土零確診破功，更引爆社區感染疑慮。國民黨立法委員葉毓蘭表示，這其中台灣政府的處置方式，或許就是包括日本在內世界各國不願對台灣開放的原因。

葉毓蘭今(24日)在臉書上表示，或許這就是為什麼政府一直說，防疫做的這麼好，但是各國，包括日本大哥哥始終不願意對台灣開放的原因，並指出這個問題很大，因為不只本土健康，還關乎國際形象，她質疑，「是有隱匿情事？還是沒篩選足夠？」

葉毓蘭進一步指出，6月20日該女從台灣飛抵成田機場時日本方面就驗出她確診，22日就在厚生勞動省官網公布相關資訊，但台灣卻拖到現在才公布資訊，「而今天是24日了，這幾天的零確診，好快樂喔。」她還說，若這個公告是在22號就出來，「那我們的駐日代表處這兩天到底在做些什麼呢？不是應該主動詢問並通報指揮中心嗎？還是要等到日本大哥哥事後告知？」

網友們也回應，「掩耳盜鈴，欲蓋彌彰，誠實上策，無信不立」、「已經發生好多次台湾人在本島沒問題，但是一出島就被别的國家檢測出有新冠肺炎」、「助日代表還在河蟹，國內還在順時中，不敢讓他不高興」、「不篩檢就沒確診的概念」。

葉毓蘭臉書。(取自臉書)

日本厚生勞動省資料。(取自厚生勞動省官網)

(中時電子報)