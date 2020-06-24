高雄市長補選候選人登記到今（24日）截止，確定由國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政，以及民進黨陳其邁3人展開對決。名嘴李正皓表示，國民黨人選在最後一刻決定讓李眉蓁出線，代表藍營再次向韓國瑜勢力投降，此時的陳其邁肯定在偷笑！

李正皓在臉書表示，國民黨高雄市長補選，在公布李眉蓁出選後，曹桓榮肯定過不久就會宣布退選，這劇本早在前一天他上電視節目時完全命中。李正皓指出，曹桓榮只是煙霧彈，只是韓國瑜用來狹持江啟臣的一把刀子；李眉蓁會出線是因為其父親的關係，是正韓軍、韓國瑜屬意的人選。

李正皓強調，「這代表了國民黨又一次對韓國瑜勢力卑躬屈膝，短期雖然能維持在高雄市市長補選的能量，長期會讓高雄市市民更討厭國民黨，標準的飲鴆止渴。」今天選擇向韓勢力靠齊，解補選一時的渴，明天還是被高雄市民討厭。

不過，李正皓說，有這種大韓粉出來參與市長補選，意味著韓國瑜肯定不會坐壁上觀，站台陪掃街次數一定不會少，屆時又會催出不少反韓的選票。他表示，「此時陳其邁肯定偷笑！」

(中時電子報)