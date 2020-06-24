高雄市長補選，國民黨推出高雄市議員李眉蓁參選。易經命理老師高煜霖從李眉蓁宣布參選、登記的時間取卦，他一看大驚：不妙！

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」貼文表示，李眉蓁參選，身先士卒，恐先變成「聲」先士卒。藍營向心力將不易整合，不僅不利累積能量，甚至更因此內耗、積怨更深，整軍經武恐更遙遙無期。

高煜霖指出，從李眉蓁宣布參選的時間取卦，得到「赤口」；再從登記參選的時間取卦，得到「留連」。這兩卦的共同點，就是主「口舌」；從「赤口」研判，曹桓榮參選，可能是韓國瑜「戰鼓擂，東風起」起手式的煙幕彈，而李眉蓁出線後，幾位表態的人選，終究花落「她」家，這恐會埋下不平的心，怎麼會努力輔選？

高煜霖接著指出，再從「留連」分析，李眉蓁恐有被逼「辭職市議員」的壓力，李要趕快想好一套說法；因為一句噬辭「去者未回程」，顯示李可能迫於無奈而辭職，如此可能會中斷政治生涯。

(中時電子報)