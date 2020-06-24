網友說收到這一張，「比收到電費單還可怕」。(圖/摘自爆怨公社)

全台多個縣市都出現高溫燈號，出門一下就快被烤焦，民眾紛紛留在室內開冷氣，讓用電量創下史上第三高。不過，有網友PO出自己某日收到台電寄來的通知單，讓許多人看了也不斷驚呼「比收到電費單還可怕」。

日前有一名網友於臉書社團「爆怨公社」發文，表示「這種天氣，收到『停電通知』，比收到『電費單』還更害怕⋯」，他附上一張台電寄來的停電通知單照片。

原PO收到的公告上指出，本周五將會停電 6 小時，停電範圍為全部電源，還強調「風雨無阻」，將準時斷電。如果工程提早完成則會提前恢復供電，但工作發生特殊困難也有可能「延遲送電」。

照片曝光後，許多網友看了也都表示很怕，「這種天氣停電實在太狠了」、「真的⋯這張簡直是催命符」。其他網友也分享經驗，「昨晚就是被害人，原本預計五點來電，後來提前到三點半就來，你就期待提早完成，不然就要有熱醒的準備」、「我家上次停過白天，躲到圖書館直到中午才回家」。

(中時電子報)