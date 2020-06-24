中研院院士陳定信今(24)日下午因胰臟癌逝世於台大醫院，享壽76歲。中研院在臉書發布聲明，肯定他是我國推動B型肝炎防治的重要舵手，對我國肝癌研究貢獻卓著，並表達深感不捨與哀痛，院長廖俊智也說：「我們永遠懷念他！」

廖俊智表示，陳定信院士畢生投入肝病研究，不僅推動台灣社會落實B肝疫苗施打政策，更發明C型肝炎合併療法，奠定台灣肝病硏究的世界地位，對於台灣社會與全世界皆有卓越貢獻。如今溘然辭世，成為學術界及實務界莫大遺憾。

廖俊智也提到，今年COVID-19疫情爆發之際，陳院士雖然身體微恙，卻仍義不容辭地答應擔任中研院COVID-19研究團隊顧問，不僅在防疫與研發上給予專業意見，更無私地分享心得，針對研究單位應該如何與政府部門合作給予實際建議。對此，廖俊智強調，十分感念陳院士的貢獻，認為中研院失去如此寶貴的良師，非常惋惜、令人不捨。

中研院指出，陳定信院士是我國肝病權威，師承台灣肝病研究之父宋瑞樓院士。陳定信雖非博士出身，但律己甚嚴，一生在基礎學術研究上精耕不輟。他從臨床病症中找出肝病原因，不僅發現台灣肝炎、肝硬化、肝癌的元兇是B型肝炎，而且也發現B型肝炎為母子垂直感染。

中研院強調，陳定信熱愛台灣，設法將所學化為實際行動，以解決臺灣社會重大健康問題，因而力抗各界壓力，全力推動新生兒全面接種B肝疫苗的公衛政策。此舉讓台灣新生兒B肝感染率從16％降到1％以下，更讓台灣自1986年起成為全球第一個大規模施打B型肝炎疫苗的國家。陳定信為學術界，乃至整個社會，樹立了崇高的學術與道德標準，其成就與精神令人感佩與動容。

中研院回顧陳定信的資歷，指出他畢業於臺大醫學院。1992年，他以當時最年輕之姿當選中研院第19屆生命科學組院士，隨後更擔任中研院16至24屆評議員、基因體研究中心特聘講座，同時也是台灣大學醫學院附設醫院肝炎研究中心創始主任、台灣大學終身特聘教授暨講座教授。

中研院提到，在陳定信的一生中，曾獲中華民國二等景星勳章、美國B型肝炎基金會布倫伯格獎、美國肝病學會會士、第4屆總統科學獎、美國肝病學會傑出臨床教育家／導師獎、教育部國家講座、美國國家科學院外籍院士等學術殊榮肯定。

(旺報 )