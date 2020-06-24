高雄市長補選，民進黨由陳其邁出戰，國民黨則徵召李眉蓁，民眾黨提名吳益政。針對歷屆高雄市長大都是外地來的，民進黨立委許智傑表示，我們高雄人「胸襟氣度比較大」，資深媒體人趙少康則點頭認同此說法。

趙少康在政論節目《少康戰情室 》中指出，吳益政是屏東出生的，陳其邁則出生基隆，現在有3個人拚高雄市長補選。外界認為陳其邁贏的機會大，但是也很難講。他認為高雄人是很難說的，高雄人可能彈性很大，否則韓國瑜也不會當選高雄市長。當時吳敦義到高雄選贏了，吳敦義則是來自南投，也不是高雄人，後來謝長廷選上市長，謝長廷也不是高雄人，他是從台北南下。

此時民進黨立委許智傑喊說，我們高雄人胸襟氣度比較大。趙少康認同說，從這個角度看，其實是的。

國民黨台北市議員張斯綱則表示，高市長補選，他比較贊成找在地的，不要找空降。之前還有人說用訴訟方式拖延，找朱立倫這些大咖去登記，其實結果差不了多少，大家還是會問大咖一個問題，那你要長期待在高雄嗎？2020年會不會繼續選高雄市長呢？很多大咖有各自的生涯規畫，所以倒不如找一個在地的，然後她也願意繼續在這個地方深耕的。

(中時電子報)