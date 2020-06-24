仝卓繼父仝天峰被臨汾市人大罷免相關職務。（圖／翻攝自微博）

26歲大陸男星仝卓自男團「聲入人心」出道，日前因直播說溜嘴，自曝考大學時作弊，引發官方調查，連繼父仝天峰也被揪出當時正是人大委員會的官員，一同被調查，今（24日）懲戒出爐，仝天峰被人大免職。

仝卓自曝高考舞弊後，即發聲道歉並向學校申請取消學歷，而本月中，山西省教育廳、臨汾市紀委、中央戲劇學院發佈調查結果，稱2013年仝卓以偽造的應屆生身份參加多個高校考試，入黨手續弄虛作假，故各科成績無效，畢業證書被撤銷、黨員身份不予認定；仝卓則在22日打破沉默，發文「承蒙厚愛，後會有期」。

仝天峰被免除多個人大職務。（圖／翻攝自微博）

而24日，仝卓繼父仝天峰也被公布懲處結果，臨汾市人大在官方公眾號通報稱，決定免去仝天峰的臨汾市人大常委會副秘書長、辦公室副主任、研究室主任職務。此外，依照相關規定，仝天峰的臨汾市第四屆人民代表大會代表職務被免職的同時，其臨汾市第四屆人民代表大會常務委員會委員職務也自行終止。

(中時電子報)