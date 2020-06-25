又到了農曆大節端午節，這個與春節、中秋節並列為三大傳統節日的假期中，家家戶戶都會吃粽子、掛艾草，除此之外，端午節更是適合改運招財的節日，對此算命網站《科技紫微網》就指出七招可以改運招財的方法。

《科技紫微網》創辦人命理師張盛舒透露，端午節適合改運招財，只要善用以下七大招便能添好運，招財神：

1.午時水（能量開運）

午時指的是上午11點到下午1點，乃一天陽氣最盛的時辰，在端午節這一天的午時所盛裝的水，直接從家裡的水龍頭接取使用即可。可放在噴霧瓶中，運勢低落的時候噴灑身上除霉運，能驅邪避凶、改運。

2.催財水（招財運）

在端午節正午陽氣極旺的時候，將12枚硬幣放進午時水內煮開，將水放入容器內並置放在正東方或西南方，能增旺財運。

3.插艾草、菖蒲（添運辟邪）

艾草象徵納百福。在氣溫飆高的端午節，正是疾病好發的時期，因此在門上插艾草，象徵祈求身體健康。艾草本身的特殊香味還可用來驅病、防蚊。

4.淨化家裡磁場能量（除障氣、增好運）

上半年不順遂者，一定要在端午節除障、淨化，開啟下半年好運。將乾燥的艾草放入乾淨的碗內，點燃後拿著在家走一圈，務必確保每個角落都被煙薰到。最後將碗放在陽台，任其燃盡即可。

5.立蛋（生財）

準備一顆生雞蛋，在2020年流年財位方向(西北方)進行立蛋接財氣，立蛋成功的話，下半年將會財運旺旺來。

6.配戴五彩絲線（辟邪祛病）

端午節當天可配戴由青、白、紅、黑和黃色組成的五彩絲線，代表陰陽五行的木、金、火、水、土，也象徵著東、西、南、北、中之五方神力加持，能辟邪祛病，健康長壽。

7.撒鹽米（除厄運去晦氣）

準備粗鹽及生米，比例為1：3，充分搖勻混合後一部分裝入紅包袋內隨身攜帶，可起到淨化保身效果；剩下的部分可由屋內往門、窗的外面甩出去，除厄運去晦氣。

(中時電子報)