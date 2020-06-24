星座專家唐綺陽入行20多年，在「占星界」十分出名，每周也會固定發出星座運勢，提醒大家生活中必須注意的事情。她前日突然分享一張多年前的舊照，笑說自己當時「很瘦吃很少」，照片一曝光後，立刻讓許多網友暴動了。

唐綺陽突然曬出一張舊照，她在PO文中自嘲說「很久很久以前長這樣⋯⋯ #很瘦吃很少」。只見這張照片中的唐綺陽穿著黑色高領上衣和黑色風衣，綁著一頭俐落且具個性的馬尾，她吐槽自己：「以前的模樣，讓我是非好多⋯⋯當年覺得自己很無辜，現在重新審視，好像明白了些什麼」、「讀的是春秋還是生死簿啦！anyway這本書一定很難看。」

照片一曝光後讓許多網友馬上暴動留言，「開運鑑定團時期欸~遙想當時才國中，超愛看」、「從小就開始看老師的節目，好懷舊喔！還記得以前唐老師的樣子！」、「那個眉毛真是時代的眼淚」、「老師您應該是水腫成分比較大，要好好照顧身體呀」、「老師現在臉的線條柔和很多」，還有許多人PO出唐綺陽的舊作照片，「金逆水逆讓我翻出了唯一與唐老師的舊照」、「前幾天借了老師的舊作來看」。

還有許多人PO出唐綺陽的舊作照片。(圖/摘自唐綺陽占星幫FB)

(中時電子報)