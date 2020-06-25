第一屆校園鑫馬獎頒獎典禮於6/20展開，當天線上同步直播，吸引近3,000人觀看。(圖/校園鑫馬獎執委會提供)

第一屆「校園鑫馬獎」頒獎典禮於6月20日在台北信義威秀圓滿落幕，本次共收到853件作品報名參賽，參賽師生人數超過5,000人，徵件活動與評選作業歷時超過一年，是有史以來規模最大的校園微電影競賽。頒獎典禮當天除頒獎人、入圍者與主辦、協辦單位以外，不少知名藝人與網紅也一起參與這場盛會。據統計，現場觀禮人數近500人，而利用網路直播觀看頒獎典禮的人數也將近3,000人，為第一屆校園鑫馬獎點綴熱鬧非凡的氣氛。

校園鑫馬獎頒獎典禮由吳姍儒(Sandy)與阿Ken擔任主持人。(圖/校園鑫馬獎執委會提供)

【頒獎典禮現場眾星雲集 一同力挺學生電影】

本屆校園鑫馬獎頒獎典禮由金鐘獎主持組合吳姍儒(Sandy)與阿Ken再次搭檔，對於培養出絕佳默契，Sandy笑稱與Ken哥的關係就像屏東與黑鮪魚，每隔一段時間就會出現，彼此早已熟悉。

本屆頒獎典禮星光閃閃，決審評審委員共同主席陳志寬、評審團主席陳清河、藝人謝祖武、嚴正嵐、李冠毅、楊小黎、陳庭妮、劉畊宏、唐從聖、吳念軒、李烈、瞿友寧、林孝謙、卓立、楊力州、紀柏舟、程偉豪等人都出席。連知名導演李行、朱延平也到場為年輕的電影人打氣。助理主持人部分則由新生代歌手祈錦鈅、賴柏蓉 Erica、瘋狂麥克斯共同擔當。其中，大馬歌手黃明志因疫情影響無法到場，而是利用視訊連線完成頒獎，為典禮增添不少趣味。

知名導演李行、朱延平也到場為年輕電影人打氣。(圖/校園鑫馬獎執委會提供)

【《拉格朗日什麼辦法》奪下最佳影片與導演 成最大贏家】

校園鑫馬獎最佳影片金獎由台灣藝術大學的《拉格朗日什麼辦法》奪得，銀獎和銅獎為世新大學的《長路未央》及義守大學的《鐵樹開了花》，分別各獲30萬、20 萬及10萬元獎金。最佳導演則由台灣藝術大學的李佳芮獲得，台藝大於本屆校園鑫馬獎入圍多項作品，堪稱最大贏家。評審表示，入圍的作品皆能完整詮釋故事，且拍攝手法純熟，而參與演出的演員甚至出現金鐘、金馬影帝與影后，顯示前輩們對新一代學生電影的期許。

第一屆校園鑫馬獎完整得獎名單。(圖/校園鑫馬獎提供)

(中時電子報)