桃園捷運變更案塵埃落定，綠線風光動土，引發當地房產市場新一波的熱潮。遠雄建設最近在桃園小檜溪重劃區推出的新案「遠雄青溪」，就在未來綠線G9站附近，話題性十足。該案在去年11月開始潛銷，今年2月正式推出，5個月的時間已經接近完銷，是名副其實的市場黑馬。遠雄房地產行銷協理蔡紫祺表示，熱銷的關鍵，除了捷運與重大交通建設的加持，更重要的，其實是遠雄建設一貫的初心—想給消費者打造一個真正的家—的理念，真正能夠深入人心，受到消費者肯定。

遠雄青溪有兩成以上的屋主來自雙北，除了房價的競爭力，他們更是看上這裡優異的居住環境與生活機能，以及最重要的--家的感覺。/遠雄提供

睽違20年才重回桃園，遠雄青溪的亮眼成績並非僥倖，而是背後腳踏實地的努力。蔡紫祺表示，捷運路線與站點越開越多，雙北與桃園密切相連，交通建設日趨完備。在此情況下，消費者的選擇多元，早期捷運線造成房地產價格噴發的效應已經大幅弱化，起而代之的，是消費者越來越理性的思惟，不只考慮交通便利性，同時在乎房產周邊環境是否舒適，是否擁有足夠的公園綠意與休憩空間，又是否能夠符合全家人的需要，成為最安心的家。遠雄青溪有兩成以上的屋主來自雙北，除了房價的競爭力，他們更是看上這裡優異的居住環境與生活機能，以及最重要的--家的感覺。

小檜溪重劃區就在桃園市中心精華地段，出門就是大業大有商圈，鄰近還有中正商圈、站前商圈及藝文商圈，生活圈成熟，生活機能便利，完全沒有重劃區開發過程中不可避免的生活不便期。/遠雄提供

有別於桃園其他重劃區，小檜溪重劃區就在桃園市中心精華地段，出門就是大業大有商圈，鄰近還有中正商圈、站前商圈及藝文商圈，生活圈成熟，生活機能便利，完全沒有重劃區開發過程中不可避免的生活不便期。區內5座主題公園、綠地及溪岸親水步道，既是孩子的遊樂園，也是大人運動散步的地方，休閒生活無限向外延伸。

蔡紫祺表示，遠雄品牌背後是上萬戶購屋需求與售後服務的大數據，包含選地、座向、坪數、格局、總價、公設、建材…能深度了解消費者需求，精準規劃更好的產品。為了開發這塊寶地，蔡紫祺與遠雄團隊在此長期駐點，深入了解在地的心聲。目前這塊800多坪的基地上，遠雄規劃了14樓高外觀，地下4層，樓高3米3，總計135戶。室內30坪2房、35坪2+1房、40坪正3房、45坪3+1房等多元的規劃，開價每坪32-34萬，合車位總價帶在1,100-1,600萬間，首購族負擔得起，也符合換屋族的空間需求。

「遠雄青溪」由建築巨擘李祖原、燈光大師袁宗南…豪宅團隊專業分工，以延續家庭生活記憶為理念，交誼廳、閱覽LOUNGE、兒童遊戲室等公設的規劃，成為居家客廳、書房、廚房、小孩房的延伸。中庭一棵參天的家樹，更是凝聚家庭與社區感情的重要象徵，重現了鄉村廟埕大樹下的社交的場景，讓公共空間也充滿人情的溫度。

「遠雄青溪」由建築巨擘李祖原、燈光大師袁宗南，豪宅團隊專業分工，以延續家庭生活記憶為理念，交誼廳、閱覽LOUNGE、兒童遊戲室等公設的規劃，成為居家客廳、書房、廚房、小孩房的延伸。/遠雄提供

延續「遠雄青溪」的熱銷與好口碑，下一階段遠雄也將在小檜溪重劃區推出另一個新案，室內坪數比「遠雄青溪」更大，以服務更多桃園在地鄉親，與愛好本區優質生活環境、看好桃園未來發展的聰明消費者。

【遠雄青溪】基本資料

樓層：14F/B4

坪數：30-45坪

房型：2~3+1房

基地位置：桃園市桃園區民光東路

接待中心：桃園市桃園區中正路1280號

洽詢專線：（03）325-1766

(中時電子報)