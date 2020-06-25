端午節不想立蛋，也吃過粽子，想找點額外樂趣？知名手游《Pokémon GO》宣布將推出期間限定的端午節活動，訓練家們可把握時間來體驗。

《Pokémon GO》官方公布台灣時間2020年6月25日(星期四)8:00起至2020年6月29日(星期一)22:00，將舉辦端午節特別活動，也將推出活動專屬禮盒。跟親朋好友一同品嘗粽子的美味時，也可以揪一場團體戰！本次活動內容包括：

(1)全台灣各處的寶可補給站將出現以團體戰為主題的田野調查課題。

(2)完成以團體戰為主題的田野調查後,就有機會遇見沙河馬、滾滾蝙蝠、大舌頭、火紅不倒翁、差不多娃娃和保母曼波。

(3)活動期間内將推出限時特別禮盒,裡面將有可在團體戰中助你一臂之力的道具，千萬別錯過。

《Pokémon GO》先前指出在 7 月 25 日、25 日的「Pokémon GO Fest 2020」活動來到前，每周都將推出特別的活動。上周是 6 月社群日以及夏至活動，本周則是除了端午節特別活動外，還有「一起來捕蟲」的活動。另外，官方也正在 App 內進行「本日寶可夢」和「本日免費禮盒」的特別測試，訓練家們可說每天都有新的遊戲內容可以體驗。

(科技)