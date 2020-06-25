兵工廠連敗兩場 主帥Mikel Arteta 受壓（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[兵工廠FC @ 南安普敦][06/26(五)01:00][編號559]

極度需要爭取分數來保級的南安普敦，目前仍然有比利時中場MoussaDJENEPO需要繼續停賽，愛爾蘭前鋒ShaneLONG亦有傷在身還沒痊癒需要休息；還好仍然有狀態不錯的英格蘭射手DannyINGS ，在復賽的第一場比賽對上諾里奇的時侯首先打開紀錄之外，更有送出一次的助攻給StuartARMSTRONG打進1球，足以證明在休賽期間的自主訓練非常有效。

兵工廠真的是多災多難，西班牙中衛PabloMARI重創受傷，目前預計需要動手術而本賽季報消；德國門將BerndLENO上一場比賽受傷退下火線，最少需要休息到3個月。主帥Mikel Arteta並沒有利用身體狀況不錯的德國中場Mesut OZIL以及巴西前鋒GABRIEL MARTINELLI作為攻擊組合而受到球評及球迷批評。

需要為保級努力的南安普敦在復賽的首仗作客大勝積分榜末的諾里奇3:0，可以稍為紓緩一下壓力。相反兵工廠復賽後的兩場都被擊敗，而上一場作客布萊頓更被反勝1:2，再加上又新增兩員傷兵，損失十分慘重；兵工廠本季賽的15場作客比賽只得2勝，作客表現特別不好；加上最近2次造訪南安普敦的主場都沒有取勝，1平1敗，本場恐怕只可以打平為目標。雙方最近4次聯賽對賽當中有3次總進球為4球或以上。

CraigDAWSON 在對萊切斯特城的比賽當中有一腳妙射門（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[沃特福德 @ 班來][06/26(五)01:00][編號510]

班來的兩大主力前鋒紐西蘭的ChrisWOOD及奧地利的AshleyBARNES目前仍然有傷在身不能上陣，而愛爾蘭中場RobbieBRADY也需要休息避戰；復賽的第一場比賽慘敗收場，主帥SeanDyche指出因為沒有真正比賽太久球員的狀態仍然需要再加強。

沃特福德復賽前有西班牙中場GerardDEULOFEU受重傷本賽季報消，荷蘭後衛DarylJANMAAT及奈及利亞前鋒Isaac SUCCESS亦未能披甲；塞內加爾邊鋒IsmailaSARR在復賽首仗對萊切斯特城當中在右邊路創造了不少機會，可惜隊長TroyDEENEY以及其他隊友都沒法把握，最後需要依靠中衛CraigDAWSON在一次角球機會當中一腳妙射追平。

雖然班來本賽季曾經於主場擊敗了萊切斯特城，還有打平了熱刺以及兵工廠；但復賽的第一場比賽作客大敗曼城5:0，本場比賽預料先以穩守策略先建立好信心。沃特福德上一場比賽在快完場之前先失球之下，於傷停補時階段竟能追平萊切斯特城1:1，幸運的檢回1分，本場作客到班來應該也不會太進取；雙方最近的4次聯賽對賽的上半場是打成平手，而當中3次的全場總進球都為3球或以上。

Leroy SANE 已拒絕續約曼城（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[曼城 @ 切爾西][06/26(五)03:15][編號504]

切爾西的義大利中場FrelloJORGINHO停賽期滿本場可以復出，不過將會在6月底合約結束的西班牙中場RodriguezPEDRO，不會加簽短約到賽季結束。美國年輕前鋒ChristianPULISIC在復賽的第一場比賽對上阿斯頓維拉，替補上場才5分鐘馬上進球為球隊於關鍵時刻取勝。

曼城主帥Pep Guardiola在記者會當中有提及德國邊鋒LeroySANE已拒絕續約，預計本賽季結束之後就會離隊；雖然阿根廷前鋒SergioAGUERO上場比賽受傷退場也許本賽季報消，可幸比利時中場KevinDeBRUYNE、英格蘭前鋒RaheemSTERLING、阿爾及利亞中場RiyadMAHREZ都可以在復賽的第一場比賽馬上提升比賽狀態，球隊進攻力絕不減弱。

切爾西在聯賽復賽首仗作客以2:1反勝了阿斯頓維拉，顯得有點吃力，而且本賽季在主場表現起伏不定，15場主場的比賽當中只有7勝，當中更敗給曼聯以及利物浦，遇到強隊時都沒有好表現。曼城復賽後2場全勝並打進了8球，馬上進入狀況，前鋒線火力全開。最近5次聯賽對上切爾西有4勝出，本場有機會客勝主隊。兩隊最近的5次聯賽對賽曼城4勝1敗，當中4次總進球都是3球或以下。

(中時電子報)