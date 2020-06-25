華爾街日報23日報導，美國總統川普近3年半前上任後，與大陸黨政關係良好的人士就開始捐贈數十萬美元支持川普競選連任，企圖接近並可能影響當時剛入主白宮不久的川普，不過這些接近川普政府的工作，也隨著貿易糾紛與疫情惡化而進入停擺。

報導指出，川普2017年1月上任初期，與陸國安單位關係密切的人士見到川普與所屬的共和黨高層，暴露出北京試圖打通美國政壇關節、蒐集美方高層情報、甚至可能影響華府決策的手段。

華爾街日報調查發現，陸方政治獻金大多在川普總統任期前半時期，流向名為「川普勝利」（Trump Victory）的募款委員會，只占川普上任以來募得逾1.9億美元的一小部分。但在2017年川普政府的對陸政策逐漸成形後，陸方政治獻金為數可觀。

報導稱，捐款的陸方人士說，他們不代表北京政府行事，而是為經商等個人理由試圖接近川普。其中一人是在加州創立華人川普助選團的王湉。2016年11月美國總統大選結束後，大陸駐洛杉磯總領事館人員請求持有美國綠卡的王湉出馬，替北京向川普政府遊說。

王湉隨後出任一家新設立的政府公關公司執行長，向「川普勝利」募款委員會捐贈15萬美元（約新台幣441萬元），並成為共和黨活動常客。美國華文媒體曾報導，王湉曾表示自己運用親近川普政府的機會，推銷「美軍在引發主權爭議的南海部署是浪費錢」的觀點。

2017年5月，王湉獲邀出席共和黨全國委員會（RNC）在聖地牙哥舉辦的高層會議，多名與北京政府關係密切的人士一同參加，包括中國科學技術發展戰略研究院研究員的趙剛、中國戰略文化促進會常務理事湯本。趙剛研究聚焦國家安全、科技外交等事務，與中共高層保持往來，而中國戰略文化促進會常務副會長則是鷹派立場鮮明的共軍退將羅援。

聖地牙哥會議結束後，趙剛、湯本等人在大陸向羅援等陸方政治人物簡報與共和黨高層接觸的情況。共和黨全國委員會堅稱，當年出席會議的陸方人士與共和黨高層沒有「有意義的互動」。儘管如此，共和黨全國委員會仍說，已禁止他們參加日後其他活動，緊縮高層會議邀訪規定，並與王湉斷絕往來。

聯邦法律禁止非美國公民或永久居民捐贈政治獻金。這篇從競選財務紀錄、中國政府網站、美國企業申報文件與訪談相關人士拼湊細節的報導表示，沒有跡象顯示川普知道陸方人士捐款支持他競選連任。

「川建國」一詞為大陸網民對川普的戲稱，認為川普所作所為表面看似對陸強硬，但實際上卻在美陸競爭中讓北京逐漸佔上風，特別是前國安顧問波頓新書的爆料後，讓紐約時報與華盛頓郵報都向外國讀者介紹「川建國」一詞。

(中時電子報)