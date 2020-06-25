先前選擇跟厄文一同站出來高喊球員不該參加復賽的湖人後衛布雷德利，如今透過《ESPN》確認自己不會參加復賽，原因可能是顧及自己6歲兒子李恩擁有很難從呼吸道疾病恢復的病史，目前最有可能頂替布雷德利在湖人位置的是J.R.史密斯！

根據《洛杉磯時報》記者甘古利報導，布雷德利的湖人隊友都對他選擇不參加復賽並不意外，因為他們其中不少人在過去1周期間，完全無法跟布雷德利取得聯繫，似乎擺明要跟厄文站在一起反對復賽，目前他也告知湖人高層自己決定。

目前傳出J.R.史密斯即將取代布雷德利的謠言，其實也不奇怪，因為過去幾周期間，他都一直待在洛杉磯跟著不少湖人球員練球，看來應該是「小皇帝」詹姆斯的安排，原本J.R史密斯今年2月就曾前往湖人試訓，可惜湖人最後選了威特斯。

湖人當前還有另外1名球員可能不肯參加復賽，那就是曾發聲明強調「籃球在平權運動之後」的「魔獸」霍華，不過甘古利收到線報，湖人高層相信霍華很可能參加復賽，畢竟身為湖人內線兩大主力之一，如果霍華不打，湖人確實比較傷！

(中時 )