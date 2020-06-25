國際貨幣基金組織（IMF）24日發佈《世界經濟展望》（World Economic Outlook）顯示，IMF將2020年和2021年中國大陸國內生產總值(GDP)的增長預測分別下調至1%和8.2%，較上次預測值再分別下調0.2和1個百分點。受疫情影響，今年大陸GDP成長亦將創下改革開放以來最低水準，但仍是今年全球唯一呈現正成長的主要經濟體。

據《環球網》報導，IMF週三發佈最新的《世界經濟展望》，預2020年全球GDP增速為-4.9%，在此之前的4月份預估為-3%。到了明年預估全球GDP增速為5.4%，此前預期為5.8%。

報導說，IMF就大蕭條以來最嚴重的經濟下滑發出警告稱，全球悲觀情緒日益加劇，社交疏離和防疫安全措施持續打擊需求，早期的封鎖對供應鏈傷害超出預期。

IMF表示，2020年全球經濟預期持續下調也是由於新冠病毒對消費的衝擊大於最初預期，預計中國大陸2020年經濟增速為1%，是全球主要經濟中唯一增長的國家。

報導說，預計2020年發達經濟體GDP增速為-8.0%，全球主要經濟體如美國-8.0%，、法國為-12.5%、義大利-12.8%、英國-10.2%、日本-5.8%，狀況都極為慘烈。新興市場及發展中經濟體稍為好些，平均GDP增速為-3.0%。

IMF表示，隨著疫情的持續蔓延，對生計、就業保障和不平等造成長期負面影響的前景變得更加嚴峻，預計90%以上的新興市場和發展中經濟體的人均收入將出現下降。

值得注意的是，IMF上調2021年全球GDP增速至5.4%，但如果明年出現第二波新冠肺炎疫情，當年的全球經濟增速可能下調至0.5%。

此外，IMF指出，受新冠肺炎疫情影響，經濟活動大幅下，可能造成企業破產以及國家債務違約，全球金融市場將出現大幅回檔，各國政府需要更多的財政和貨幣政策支持。IMF首席經濟學家戈皮納特稱，病毒將對全球經濟造成1200兆美元的損失。

(中時電子報)