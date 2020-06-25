儘管賽前才抽掉膝蓋積水，林書豪仍在北京首鋼遭遇新疆廣匯之戰，全場只打21分鐘，就交出22分、9籃板及3抄截的高效率演出，搭配北京外援尤度宣告傷癒復出，北京最後以78比67力退新疆，更讓新疆創下隊史單場新低得分紀錄。

林書豪全場投17中9、4罰3進，表現完全不像有傷在身模樣，末節完全沒打的他，賽後在個人微博上寫，「一場非常重要的勝利，超棒的團隊努力！為兄弟們能從上一場失利中有這樣的反彈而驕傲，最後歡迎我們的大傢伙尤度復出！」

也難怪林書豪賽後如此興奮慶祝尤度的復出，畢竟能夠擊退戰績高居第2的新疆，還把擁有周琦壓陣的新疆，限制到只拿67分，打破新疆原本單場最低得分(72分)紀錄，關鍵在於尤度末節徹底鎮守內線，讓新疆只在第4節得到10分。

全場貢獻16分、11籃板及5火鍋的尤度賽後表示，「我們整場比賽心態很棒，只讓對手拿下67分，充分證明我們防守夠好，但對我來說，接下來賽程越來越困難，也須好好休息，準備好迎接艱難賽事。」北京26日將跟浙江廣廈交手。

(中時 )