作為端午節的應景美食，粽子每年一定會引起「甜鹹」之爭，事實上，粽子的口味與氣候環境、文化習俗等因素密切相關。大陸的中國天氣網就根據用戶調查，推出獨家粽子地圖，為大家分析大陸各地粽子的獨特風味。

據調查數據，1008位用戶的投票中，365人偏好鹹粽，占36.21％，349人選擇甜粽，占34.62％，甜鹹黨幾乎勢均力敵；而甜鹹通吃的比例為23.91％；另有5.26％的網友表示不吃粽子。

事實上，隨著物流發展和文化融合，現在大陸很多地方的民眾是鹹甜通吃，只是大致上，北方人吃粽子偏愛甜的口味，而南方人青睞鹹的口味。根據中國天氣網的統計，山東、河南、湖南、浙江等地屬於甜鹹通吃地區，山東愛甜口的民眾占90％，河南喜愛甜粽子的民眾占81％；而湖南則有73％的民眾愛吃鹹口，浙江更是高達87％的人群喜好鹹粽的口感。

中國天氣網氣象分析師石妍表示，華人一般有「主食為鹹，輔食為甜」的飲食習慣，粽子呈現「南鹹北甜」就可能與粽子在飲食中扮演的角色有關；大陸北方多地居民以麵食為主，因此粽子這類含有糯米的食物，一般作為飯後甜點；而南方氣候溫暖潮濕，適宜水稻生長，居民以米為主食，所以粽子一般會當正餐，早中晚餐都有可能出現，既為主食，吃鹹也就順理成章。

統計分析來看，粽子的餡料極為豐富，單是甜粽就可以分為蜜棗粽、八寶粽、豆沙粽、紅豆粽、花生粽等；而鹹粽則有鮮肉粽、鹹肉粽、燒肉粽、火腿粽、香腸粽等；配料也分綠豆、蝦米、香菇、蛋黃、板栗等。

餡料也與地區、氣候有關。從分區統計，黑龍江、吉林、遼寧、北京、天津、河北、陝西、山西、新疆、青海等地以棗粽為主；石妍表示，棗樹是耐旱植物，北方日照充足、天氣乾燥適宜棗樹生長，因此，北方粽子以棗入餡很符合當地特色。

四川、重慶、湖南吃粽子則偏好放入臘肉，有時會再配上一點椒麻味；石妍表示，這些地區較潮濕，全年平均相對濕度逾70％，為了防腐，當地居民喜好用煙熏的辦法來保存肉製品，因此臘肉也就成為內餡的選擇；椒麻味亦可去除濕氣，故臘肉入餡也是受當地天氣和生活習慣的影響。

廣東、福建等地偏好鹹肉粽、燒肉粽，且愛加入乾貝、蝦米等餡料，這也與當地臨海，海產品豐富有關。

(旺報 )