受到新冠疫情影響，即使是祈求心靈平靜的宗教活動，也因為會造成人潮大規模聚集而喊卡。中國伊斯蘭教協會24日發出《關於暫停2020年度朝覲活動的通知》，為了避免造成群聚感染，決定暫停大陸穆斯林赴沙烏地阿拉伯參加2020年的朝聖活動。這對虔誠的穆斯林而言，無疑是疫情之外再一次的打擊。

根據《通知》顯示，新冠疫情發生以來，在大陸防疫工作持續進行下，大陸各族群取得了重大戰略成果；惟疫情仍在全球蔓延，至今未得到有效控制，防控形勢嚴峻複雜，因此，經報行政主管部門批准，中國伊斯蘭教協會決定暫穆斯林赴沙特參加2020年的朝聖活動。

此前，當地時間22日，沙烏地外交部、朝盛事務部即針對疫情發表聲明，考慮到疫情擴散風險，今年的麥加朝聖將對「人數非常有限的」居住在沙烏地阿拉伯的多國穆斯林開放，並暫時不再組織境外穆斯林參與阿烏地阿拉伯2020年度的朝聖活動。

(旺報 )