大陸23日在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射北斗系統第55顆導航衛星，這同時也是北斗三號最後一顆全球組網衛星，至此，北斗三號全球衛星導航系統部署比原計畫提早半年完成。對此，SpaceX創始人、特斯拉執行長馬斯克特別表示，「祝賀北斗」。

火箭發射成功後，專門向海外介紹大陸科技產業的外文媒體pandaily的創始人周恆星向馬斯克發送北斗三號收官衛星發射入軌的電子郵件；24日晚間，馬斯克以電子郵件回復了「祝賀北斗」4個字。

回顧北斗的發展進程，早在20世紀80年代，大陸就開始研究合適的衛星導航系統，形成「三步走」發展戰略；首先，在1994年啟動北斗一號工程後的26年間，大陸衛星導航系統建設相當迅速，陸續發射59顆北斗衛星，包括55顆北斗導航衛星和4顆北斗導航試驗衛星，另外，北斗三號後期已經是100％陸產化。

進一步來看，大陸於2000年完成北斗一號系統，開始為大陸用戶提供服務；接著，在2012年底建成北斗二號系統，服務範圍擴大到亞太地區；到了2017年底，北斗三號第一組雙星成功發射，北斗系統進入全球化時代。

如今北斗三號系統在全球部署完成，北斗三號系統即將完成全球組網，北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風直言，「我相信北斗系統還會給世界帶來更多驚喜。」

(旺報 )