美加州中部規模5.8地震！深度2.9公里 03:172020/06/25 中時電子報 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國加州當地時間24日上午10時40分，加州中部靠近內華達州邊界地區發生規模5.8地震。（圖取自翻攝自USGS官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！美國地質調查局觀測，美國加州當地時間24日上午10時40分，加州中部靠近內華達州邊界地區發生規模5.8地震。 美國地質調查局官網指出，這起規模5.8的地震震央在隆派恩（Lone Pine）東南偏南方17公里處，震源深度2.9公里。 美國地質調查局原本觀測地震規模6.0，隨後下修至規模5.8，目前尚未有重大災情傳出。 (中時電子報) #規模5 #美國 #地質調查 #地震 #2.9 也許您會感興趣 推薦閱讀 法國搶救航空重鎮 04:102020/06/21 專題周報 互聯網企業搶攻團餐 04:102020/06/21 專題周報 是誰對誰發動新冷戰 04:102020/06/21 時論廣場 川普擬限制工作簽證保障美國人飯碗 21:322020/06/21 財經 美國罕見出動三航母戰鬥群意在警告陸 21:302020/06/21 國際 美國地產近月漲2成 ETF掌利基 04:102020/06/22 投資理財 美無差別加壓 盟邦立場有變數 04:102020/06/23 話題觀察 納瓦羅澄清陸美貿易協議持續 美股開盤道瓊漲逾2百點 21:572020/06/23 財經 紓困3.0 政院加碼預算千億起跳 04:102020/06/24 財經要聞 美國考慮將對歐洲課徵31億美元 21:162020/06/24 財經 國際熱門新聞 反駁川普！CDC主管：美被病毒打到下跪 防疫成效恐歸零 - 國際 新聞透視》從甲午戰爭到韓戰 影響深遠！朝鮮半島局勢 牽動台灣命運 - 國際大事 - 中國時報 川普炸裂 空位多到超出想像 造勢後台飆罵幕僚 一路氣回白宮 - 國際 美加州中部規模5.8地震！深度2.9公里 - 國際 紐時社論：陸美準備「離婚」 陸應反思為何會失去美國 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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