地牛翻身！美國地質調查局觀測，美國加州當地時間24日上午10時40分，加州中部靠近內華達州邊界地區發生規模5.8地震。

美國地質調查局官網指出，這起規模5.8的地震震央在隆派恩（Lone Pine）東南偏南方17公里處，震源深度2.9公里。

美國地質調查局原本觀測地震規模6.0，隨後下修至規模5.8，目前尚未有重大災情傳出。

(中時電子報)