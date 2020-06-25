新冠肺炎全球大流行，從亞洲到歐美又到南美洲。世界衛生組織（WHO）24日表示，預估全球診病例總數將在下周達1千萬例，並示警告美洲大陸的疫情尚未達到高峰。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，預料全球新冠肺炎確診病例在下周達1000萬例。

據美國霍普金斯大學的統計，截至台灣時間25日凌晨近1時，全球新冠確診病例已超過929.5萬。事實上，新冠肺炎有基因突變變相，想要控制疫情，等疫苗發明還是較有效控制方法。

(中時電子報)