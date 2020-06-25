WHO：全球新冠確診下周將達1000萬例 美洲大陸疫情未達高 03:322020/06/25 中時電子報 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界衛生組織（WHO）24日表示，預估全球診病例總數將在下周週達1千萬例。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎全球大流行，從亞洲到歐美又到南美洲。世界衛生組織（WHO）24日表示，預估全球診病例總數將在下周達1千萬例，並示警告美洲大陸的疫情尚未達到高峰。 世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，預料全球新冠肺炎確診病例在下周達1000萬例。 據美國霍普金斯大學的統計，截至台灣時間25日凌晨近1時，全球新冠確診病例已超過929.5萬。事實上，新冠肺炎有基因突變變相，想要控制疫情，等疫苗發明還是較有效控制方法。 (中時電子報) #WHO #1000萬 #大陸 #新冠肺炎 #確診病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國20日新增26例新冠肺炎 北京占22例 16:292020/06/21 財經 北京昨新增新冠肺炎確診9例 08:472020/06/22 兩岸 《國際社會》全球新冠肺炎新增病例再創新高 巴西、美國增最多 09:262020/06/22 財經 新冠肺炎掀第2波疫情 專家：亞洲3國最危險 11:012020/06/22 生活 新冠肺炎疫情 促企業囤積現金 21:352020/06/22 財經 新冠病毒恐誘發糖尿病 04:102020/06/23 話題觀察 全球新冠肺炎確診破900萬人 死亡47萬人 10:532020/06/23 國際 屏縣出現今年首例漢他病毒出血熱確診病例 16:532020/06/23 生活 《紐時》：美粗暴遣返難民 大量對外輸出新冠肺炎 17:412020/06/23 兩岸 賽諾菲與GSK新冠肺炎疫苗 可望提前獲得批准 19:182020/06/23 財經 國際熱門新聞 反駁川普！CDC主管：美被病毒打到下跪 防疫成效恐歸零 - 國際 川普炸裂 空位多到超出想像 造勢後台飆罵幕僚 一路氣回白宮 - 國際 美加州中部規模5.8地震！深度2.9公里 - 國際 紐時社論：陸美準備「離婚」 陸應反思為何會失去美國 - 國際 風水輪流轉！稱美無力控制疫情 歐盟擬禁美旅客入境 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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