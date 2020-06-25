投資人擔憂多國新冠確診數增加，WHO也預估新冠病例數下周達1000萬例。24日美股三大指數收黑，道瓊下跌710點，這也是三大股指6月11日來最糟單日走勢。

新冠病例數在各國增加，國際貨幣基金下修2020年全球經濟成長率預測，從4月的-3%下修至-4.9%，引發投資人信心。道瓊工業平均指數下跌710.16點或2.72%收2萬5445.94點。史坦普500指數下跌80.96點2.59%收3050.33點。那斯達克綜合指數下跌222.2點或2.19%收9909.17點，為9個交易日以來首度下跌。

歐洲三大股市也下跌！倫敦FTSE 100指數下跌196.43點或3.11%，以6123.69點作收。法蘭克福DAX 30指數下挫429.82點或3.43%，收在12093.94點。巴黎CAC 40指數跌146.32點或2.92%，收4871.36點。

(中時電子報)