英國白星航運公司歷史上曾有位傳奇人物杰索普 （Violet Jessop），她在公司服務期間，經歷了3次航難，不過她都幸運地活了下來，因此她有個稱號「永不沉沒小姐」。

杰索普於1887年10月2日在阿根廷出生，她的父母是愛爾蘭人，共生了6個孩子，不過只養活了6個，身為老大的杰索普在小時候曾感染肺结核，醫生也曾表示她的病無法醫治，不過她竟奇蹟般地活了下來。

杰索普16歲那年，父親過世，他們一家人搬到英國並開始在那上學，由於杰索普母親的職業是郵輪服務員，有許多時間都在海上，因此她必須幫忙照顧弟弟妹妹。而在杰索普21歲那年，因為母親生病，所以她便輟學也開始在郵輪上當服務員。

由於郵輪上的女員工大多是中年婦女，而杰索普年輕貌美，雇主認為這是個缺點，因此她只能穿上舊衣服、不能化妝，盡量讓自己看起來醜一點，不過這些還是遮掩不住她的美貌，她在工作期間還是被3個人求過婚。

雖然在郵輪上工作薪水少，但杰索普仍非常喜歡這份工作，因此她在1910年成為白星航運公司的員工，並在奧林匹克號上服務。

1911年9月20日，杰索普所服務的奧林匹克號與霍克號巡洋艦相撞，經過一番折騰，奧林匹克號最終開回了港口，杰索普也未在意外中受傷，經歷過此次幾乎沉船的事故後，大家都認為她應該不會再回到海上工作，不過她休息幾個月後，仍回到了白星航運公司，並換到號稱「永不沉沒」的鐵達尼號上服務。

沒想到杰索普才在鐵達尼號上工作4天，歷史上文明的鐵達尼號撞冰山事故就發生了，當年才25歲的她被叫去給一些聽不懂指令的非英語人士示範如何逃生，之後她就上了一艘救生船，待了一晚後，與同行倖存者貝卡帕西亞號救起。儘管自己親身經歷了鐵達尼號的慘劇，杰索普仍選擇繼續在船上當服務員。

一戰期間，白星公司將一些郵輪改裝成醫院船，其中一艘皇家海軍醫院船是著名的不列顛尼克號（HMHS Britannic），而杰索普當時成為了英國紅十字會的女護士，負責將受傷的士兵運送回英國。而不列顛尼克號於1916年11月21日撞到了地雷，並在57分鐘後沉入海底，由於曾經歷過鐵達尼號的悲劇，這艘船上放置了更多救生艇，當時船上共有1605位乘客，仍有30人喪生，雖然杰索普倖存下來，但她在水中時頭部被船的一片螺旋槳擊中，「多年後我因為頭痛去看醫生時，才被告知我曾經顱骨骨折過。」這是她第3次死裡逃生。

一戰結束後，杰索普依然在白星航運公司工作，之後她也曾加入其他航運公司，直到1950年退休。杰索普曾2次環遊世界，並有過一段短暫婚姻，她退休後定居於英國沙福郡。1971年，杰索普因心臟衰竭過世，享年84歲。

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(中時電子報)