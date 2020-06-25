沒喝酒卻被抓酒駕！大陸西安1名年輕女駕駛近日開車上路，途中遇到警方攔檢，經呼氣後被發現有酒駕情形，立即遭到交警取締。奇怪的是，女子當時一直堅稱自己沒喝酒，且態度不像說謊，因此員警便帶她到醫院進行抽血酒測，結果血液中確實沒有任何酒精反應，讓眾人一頭霧水，直到當事人害羞地說出原因才真相大白。

《華商報》報導，西安交警蓮湖大隊本月6日執行酒駕攔檢，該名女駕駛被呼氣式檢測儀查出酒後駕車，然而對方卻堅稱自己滴酒未沾；由於當事人不願承認，警員只好帶著她到醫院，讓醫護人員幫忙做抽血檢驗，結果顯示女子真的沒有喝酒，在場員警無不面面相覷，丈二金剛摸不著頭緒。

在警方追問之下，女駕駛終於吐露實情，原來她當天開車去載男友，而對方已經喝了不少酒，並在上車前和她火熱激吻，導致酒氣殘留在女方口腔，才會讓呼氣式檢測儀出現酒精反應。

根據當地交通法規，酒駕行為通常是以酒精呼氣測試及抽血檢驗的數據作為衡量標準，每100毫升血液內，酒精含量超過20毫克為飲酒駕駛機動車，超過80毫克為醉酒駕駛機動車，最終結果則是以血液檢測為準，所以女孩不必受罰。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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(中時電子報)