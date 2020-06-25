「我喜歡賺錢！」23歲的財經直播主游庭皓，靠著「白話」分析股債市場，雖僅出道一年，訂閱戶就已超過3萬人，還成為電視台競相邀請的財經專家。今年3月，台股因新冠疫情哀鴻遍野時，堅守投資紀律的他，在股災中賺進45萬元，而「股價淨值比」則是他判斷進出場的唯一關鍵，「我預計35歲，就能夠達到財富自由的狀態！」

「現在是早上八點二十三分，歡迎大家收看『早晨財經速解讀』。先來看昨晚美股動態，因為疫情新增人數又上升的關係，終結美股連三漲；台股則在一萬一千五百點關卡有驚無險。」每天台股開盤前，直播主「財經皓角」游庭皓就上線分析金融股市。

（圖／翻攝自網路）

出道才一年的游庭皓，年僅二十三歲，貌似理財專員，雖只是財經直播平台的新秀，卻已收編三萬多名鐵粉，還成了電視台競相邀請的「財經專家」，總能不疾不徐地以「白話」侃侃談論股災、FED（美國聯準會）大撒幣、半導體和航空業等等，讓聽者毫無負擔。

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(中時電子報)