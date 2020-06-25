出道才一年的游庭皓，年僅二十三歲，貌似理財專員，雖只是財經直播平台的新秀，卻已收編三萬多名鐵粉，還成了電視台競相邀請的「財經專家」，總能不疾不徐地以「白話」侃侃談論股災、FED（美國聯準會）大撒幣、半導體和航空業等等，讓聽者毫無負擔。

「我大學讀的是經濟，主修思想史，很早就接觸財經，再加上本來就有興趣，才能把生硬的財經知識，用比較白話的方式表達。」游庭皓透露，從高中時期，他就常跟著擔任資深財經記者的父親，一起聽財經廣播節目，家中還有一堆財經類書刊雜誌，「這些都是我累積財經知識的養分。」

父親是資深媒體人的游庭皓，從小耳濡目染，父子倆感情相當好。（圖／游庭皓提供）

五年前如願考上國立清華大學經濟系後，積極學習投資的同時，每周還抽出十小時當家教，時薪一千五百元，很快就累積出第一桶投資本金四十萬元。「我喜歡賺錢，常幻想自己穿西裝打領帶的上班族模樣，因此從小立定志向要從商。」

如願考上清大經濟系後，游庭皓邊讀邊打工，18歲時開始投資。（圖／游庭皓提供）

游庭皓的投資初體驗從台股開始，「我先大量翻閱財經書報雜誌，把常見的個股名稱寫下來，再對照股價走勢、見紅就買。」他記得一開始買了具備風電題材的政策概念股「世紀鋼」（9958），賺了一點就跑。

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(中時電子報)