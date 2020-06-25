由於第一次前進股市就賺錢，游庭皓的胃口瞬間變大。「接下來，我拿出二十萬元買期貨，希望藉由槓桿操作賺取更大報酬。經過兩個月煎熬後，我發現自己不適合做期貨，一來期貨要懂得看多空趨勢，但市場氛圍不好預測；二來我的投資屬性不夠大膽激進，所以賠了幾萬元就趕緊出場。」

仔細自我剖析後，游庭皓認清自己的投資步伐得要一步一腳印「穩健至上」，「簡單的說，我的投資策略就是『景氣投資』搭配『股價淨值比』。先用景氣判斷該買股還是該買債，再來觀察個股的股價淨值比；選定個股後，股價愈跌就愈要買，反之，債市跌時，我也會進場建構部位。」

游庭皓最厲害的地方，在於能夠用淺顯易懂的方式解析財經。（圖／翻攝自網路）

一聊起「股價淨值比」，游庭皓強調，這是他判斷進出場的唯一關鍵。例如當一檔個股的股價淨值比在一點九時，已是相對高點，不宜再加碼；相反的，股價淨值比在一點六以下，代表相對便宜，可以維持定期買進「撿便宜」。

游庭皓認為，遵守「穩健至上」的投資策略，無論股票上漲或市場轉入空頭，都能賺得到錢，「因為股債都有配置，就像買了兩張保險，市場在跌的時候，我不會跌得比別人多；市場在漲的時候，我又有機會賺得比人家多。」

口語能力極佳的游庭皓曾擔任TED TALK主持人。（圖／游庭皓提供）

游庭皓的股債標的不多，股票偏好台灣五十（0050）及部分金融股，他看好的有元大金（2885）及台新金（2887），玉山金（2884）、兆豐金（2886）等，「但近期玉山金股價淨值比過高，現在進場就是買貴了。」債券則以「元大美債20年」（00679B）、「元大AAA至A公司債」（00751B）為主。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)