和雙親同住的游庭皓，生活開銷並不大，因此每個月都能夠拿出直播集數和工商合作、通告費和稿費等收入的八成，定期定額投入理財，「當股市過熱就買債，股市超跌就買股，我絕對不會聽信他人的明牌或是一味的跟風。」

此外，遇到重大股災時，游庭皓還會額外加碼。以今年三月的股災為例，三月九日大盤跌破一萬一千點後，游庭皓就大舉買進，接下來幾天股價持續走跌，依然繼續進場；三月十九日當天大盤最低來到八千五百二十三點時，游庭皓又加碼，三、四及五月間分次買進共投入一百五十萬元，總計獲利三○％，共約四十五萬元。

個性活潑外向的游庭皓，熱愛戶外活動。（圖／翻攝自臉書）

很多年輕人不是認為「沒有錢，怎麼投資？」就是「本金少，不敢投資！」然而，游庭皓卻不以為然，「要把存錢當成一種習慣，要把投資當成是一種生活態度。就算錢再多的大戶，花掉一○○％也是沒錢，所以有沒有錢不是重點，重點在於有沒有做好資金管理；如果可以把投資當成習慣，無論是定期定額買基金、還是買零股，都比不投資、不理財來得好。」

堅守投資紀律的游庭皓，每每能夠壓低進場成本，然後在市場反轉的時候，比別人更快獲利，「你永遠不知道最低點在哪裡，但是多點買進，勝率會比單點進場還要好。」整體資產報酬率年均一○%起跳，如今他每年領到的股利，就已經是小資族的年薪，「我預計三十五歲，就能夠達到財富自由的狀態，這就是堅持投資紀律的成果！」

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(中時電子報)