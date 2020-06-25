端午節來臨，粽子與鹹鴨蛋將成為大陸近期餐桌常客。據大陸企查查大數據顯示，海南和山東2省分別是擁有粽子和鹹鴨蛋相關企業最多的省分。其中與粽子相關企業主要分布在南方，尤以海南省最盛。另值得一提的是，定安粽作為海南三大名粽之一，其發源地海南定安縣，從事粽子相關企業也多達100餘家，高達海南省總體的24.4%。

據《新京報》指出，全大陸從事粽子生產、銷售的企業數量達5700多家，含個體工商戶4000多家，其中在業存續狀態的企業數為3600家。回顧2010至2014年相關企業年均註冊量達120家，直到2015年後註冊量攀升，2019年已達到700家。

海南的特色粽子個頭大，往往包鹹蛋黃等作夾餡，圖為海南瓊海一酒店工作人員包粽子。（圖／新華社資料照片）

實際上，一顆粽子背後也有一條產業鏈，例如包粽子絕不可缺少的箬葉就是重要一環。透過企查查數據指出，大陸從事箬葉種植、加工的在業存續企業有近200家。從事箬葉種植、收購加工的企業類型，主要為農民專業合作社，占總量62%，其次為占比25%的有限公司。

若從地理區域來看，從事箬葉種植、初加工的企業主要分布在湖北、安徽、浙江等南部地區，其中湖北相關企業數量最多為106家，其次為安徽、浙江的企業數分別為32家與24家。

而端午應景美食不光是粽子，大陸民間也有俗語說，「要吃鹹蛋粽，才把寒意送。」不少地方端午節也會吃鹹鴨蛋，認為可以祛毒、有助身體健康。其中山東則是鹹鴨蛋相關企業數量最多的省分、共有339家企業，河北、河南兩省緊隨其後。

具體觀察，2010年大陸鹹鴨蛋相關企業註冊量僅有32家，但2014年開始猛增，一路到2016年達到近年巔峰的158家，隨後幾年稍有回落，2019年的相關企業註冊量為121家。

此外，鹹鴨蛋的規模化醃製，也離不開整個蛋鴨養殖產業。企查查數據顯示，大陸從事鴨養殖的相關企業共有9.7萬家，其中個體工商戶有5.2萬家，占據總量54%。從事鴨養殖的企業主要集中在山東、河南、河北等地，其中山東以1.5萬多家企業數量排行首位。

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(中時電子報)