小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（25日）新聞重點。

【1】無視公投結果 綠恐引火上身

中火重啟2號機組，再引爆地方與中央抗爭。事實上，這場抗爭，在民進黨政府不接受不遵照2018年全國性公投結果，繼續以火力發電為主力，拆解核四、送燃料棒回美時，就已註定，生命從呼吸權開始，這場「爭一口氣」的風暴正在醞釀，民進黨若不正視，可能就是民心破口的開始。

【2】今起開放國際客轉機 排除大陸

國際疫情緊繃，為維持邊境一定的交流又兼顧防疫，疫情指揮中心昨表示，今起開放桃園機場轉機，但僅限轉機停留時間在8小時以內，且需搭乘同一航空集團的營運航班。另6月29日起，有條件放寬外籍人士及港澳人士提出入境申請，但登機前需提出前3天內核酸檢驗陰性報告，入境後仍需居家檢疫14天，無論是轉機或是放寬入境申請，大陸人士仍排除在外。

【3】6大地雷路段防龜速 國道5號塞整天

端午連假起跑，24日國道5號南下、北上都提早湧現車潮，尤以南下路段塞車較嚴重，「國3轉國5」至「烏塗隧道」路段下午甚至出現「紫爆」狀況，台鐵、高鐵尖峰時段座位也幾乎銷售一空；高公局預估今日共有6條地雷路段，行車時間會是平日的4至5倍，國5南向預估從從清晨5時至少塞到下午4時過後。

【4】金正恩扮白臉 暫停對南韓軍事行動

南北韓緊張情勢戲劇性轉折！在韓戰爆發70周年紀念日前夕，北韓領導人金正恩23日主持勞動黨中央軍事委員會會議，一改強硬路線，向南韓總統文在寅遞出橄欖枝，宣布暫緩執行對南韓的軍事行動計畫。並在邊境地區拆除10多台對南韓心戰喊話的大喇叭。特別的是，北韓官媒再度請出退休的76歲國寶主播李春姬，報導此新聞，可見其重要性。但李春姬以其高亢嗓音播報的同時，並未配上金正恩的影片，連照片都沒有。

【5】新北雙屍案 夫疑殺妻後再尋短

新北市新莊區昨驚傳夫妻雙亡命案！68歲李姓老翁疑因病痛纏身，先勒斃64歲鄭姓髮妻後，再到頂樓水塔旁輕生。旅居日本的女兒因聯絡不上父母，昨天上午請親戚前往查看，赫然發現2人死亡多時，由於現場沒有外力侵入跡象，警方初步排除他殺，並深入調查死因。

(中時電子報)