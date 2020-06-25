天氣炎熱高溫不斷，昨（24）日全國用電量衝歷史第3高，台電宣布中火2號機晚間7時重啟，預計今日中午併聯發電，下周一可滿載調度，電力備轉率可多1.5％，若7月用電創新高，3號機也將重啟。對此，前立委顏寬恒痛批，台中人現在只能二選一嗎？

顏寬恒昨日晚間在臉書提到，兩天前台電表示「天氣炎熱，節電更顯重要，現在疫情比較舒緩，希望大家走出戶外拚經濟，不要留在家裡吹冷氣。」兩天後確宣布重啟2號機組，「在家吹電扇？出門吸廢氣？台中人現在只能二選一嗎？」

顏寬恒指出，有7成民眾反對重啟中火2號機組，質疑說好的關一天、說好的不缺電，竟變成多開一組。

中火重啟2號機組，台中市政府表達強烈抗議，環保局副局長陳宏益，晚間9點35分率大批稽查人員、空品偵測車稽查，發現台電人員已就定位，且2號機組爐溫達260多度，決定依法裁罰並勒令停機，若今日下午二次稽查發現機爐溫度未降，將依違反《空汙法》移送法辦。

（圖／摘自顏寬恒臉書）

(中時電子報)