台灣一年光是手搖飲的市場，就高達800億，而從事連鎖加盟已20餘年、手上擁有5個品牌的台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東，也分享他多年來的經驗。

李日東表示，20世紀的連鎖加盟，以食衣住行為主，但到了21世紀，則變成「育樂健美」為主。無論是升學補習班、在職進修的「育」、周休二日需要玩樂處所的「樂」，為了讓身體更好而出現的健身房、生物科技及保健食品的「健」，以及讓人變得更漂亮美麗的「美」，都是現在連鎖的趨勢。

此外，連鎖加盟在台灣發展也將近30年，李日東覺得這是時代的產物，藉由複製能創造的商機無限，像星巴克在全球有數萬家，美國連鎖飯店也做到全球5千家的規模，連鎖加盟只要有制度、系統，還有標準化的管理模式，是可以做到無限大的。

至於這一波新冠肺炎的疫情，也促成產業的轉型，李日東覺得未來需要虛實整合、一併發展，才能真正掌握商機，除了結合外送外，無人商店、運用AI智能未來也不可少。

對於想進入市場的加盟主，李日東也建議在加盟前務必做到「停、看、聽」。在加盟展上，最好全部看完，再挑自己有興趣的項目，再來則是挑好的加盟總部，而且重點是打算開的地點適不適合這個行業。曾在商業周刊擔任商店診斷顧問的他，開店最在乎的就是地點，另外人流量多寡、停車方不方便也是需要考量的地方。

長年從事服務業的李日東，也勉勵後進：「熱情代表行情、態度決定高度、格局代表結局」，想從事服務業，必須從心態開始改變，才能可長可久。

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(中時電子報)