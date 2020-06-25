連鎖產業愈來愈多元化，根據台灣連鎖暨加盟協會最新公布的「2020台灣連鎖店年鑑」，調查顯示台灣2019年連鎖品牌總數小幅成長1.6%，但連鎖總店比前一年少1840家，減少1.7%，而且一般零售業，如烘培、傢具傢飾、通訊及運動休閒產業成為新寵，新增品牌及總店數成長較夕。

想創業的人，首先就要搞清楚連鎖型態有哪幾種。除了直營不能加盟外，還有其他四種加盟方式可以考慮。

首先是「特許加盟」，也就是加盟主「帶店投靠」，藉由自備店面加盟，能降低創業經營的風險，總部傳授加盟店經營所需要管理與技術，收取權利金及指導費，但經營技術要如何傳承得宜，就是經營的關鍵所在。

其次是委託加盟，由營運主提供店面，所有權歸屬總部，再委託給甄審合格的加盟主經營，加盟主只負擔員工薪資及門市的管銷費用，對新手加盟主來說，風險最低，但總部的利潤較高。

再來是「合作加盟」，由性質相同的零售商，共同合作經營，產生一個總部，總部負責統一採購及廣告促銷活動，願意加入的零售商，則依合約幫批發商銷售產品，並且掛上批發商的招牌，而掛上招牌也需要支付權利金。而批發商因為只提供部份商品，其他商品由零售商自行進貨，店面也是零售商自己所有，所以利潤均歸零售商，批發商即是加盟總部，零售商則為加盟主。

最後則是「自願加盟」，總部與加盟店的地位平等，加盟主擁有自主空間，利潤也歸加盟主所有，加盟主繳交一筆指導費（即加盟金），由總部教導經營的知識再開設店鋪；或經營者的原有店鋪，經過總部指導改成總部規定的經營方式；通常每年還會收固定的指導費用，總部也會派員指導。

因此，加盟主在決定創業前，必須先注意自己是否已有店面、擁有多少資金，再決定要以何種方式加盟，才不會期待與現實有太大的落差。

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(中時電子報)