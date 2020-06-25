台灣在6月7日解封後，第一個盛大舉辦的展覽，就是端午假期（6月25日至28日）舉行的連鎖加盟夏季展。理事長李日東在展前記者會上表示，雖然疫情已趨緩，但民眾還是要帶口罩入場，展場每天早晚都會進行消毒，也請民眾放心。

李日東表示，這次展覽的索票人數已超過2萬4千人，較之前成長20%以上，而且有300多個攤商、100多個品牌參展，非常豐富。最近剛好是畢業季，外加新冠疫情讓許多人失業或放無薪假，來看展也是找工作或開創事業第二春的好機會。而且在後疫情時代，也有許多廠商推出智能戶外餐車、AI無人商店等創新科技，民眾也能了解未來的新趨勢。另外許多商家也提供0元加盟金、小資開店贊助方案，有興趣的民眾不要錯過。

加盟是創業的方式之一，運用已有的商業模式開創事業，的確可以創業風險，除了搞清楚連鎖形態之外，也要評估自身能力，畢竟在創業初期必須事必躬親、確保所有細節外，營業主更要明白，創業是修煉的過程，喜歡喝咖啡，每天沖50杯也會累，喜歡做菜，同樣的菜炒數十次也會煩，做好功課、下定決心都是必須的。

此外，加盟就是做到標準化、建立SOP，但一致化要出現在店裝、餐飲製作、商品展現、服務流程及篩理系統上，卻也有看不見而無法量化的地方。例如員工上班8小時，但積極度和熱情不夠，就算裝潢的再好，客戶可能也感受不到「氛圍」，所以尋找適合的員工、密集且持續的培訓，做到想要的服務水準，也是難題之一。

這次新冠肺炎的疫情打亂了整個市場，想要當加盟主的創業者，在選擇行業時，也要考慮到未來發展的可能性，銷售方式愈多元才愈有機會，「沒有不可能、只有想不到」!

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(中時電子報)