溜馬後衛布羅格登(Malcolm Brogdon)確定感染新冠肺炎！他25日透過溜馬官推發布聲明，表示自己狀況不錯，預計可以趕上7月底球季復賽。布羅格登近期參與過街頭黑人民權(BLM)示威行動，並且沒有保持社交距離。

布羅格登當時對美媒ESPN說：「這個流行病新冠肺炎(COVID)是針對黑人而來，我們是無法負擔醫療保險的那群人，我們是沒有好工作、在疫情中被裁員的那群人，大家必須明白我們是如此無助，還有個黑人只為20美元偽鈔就於大馬路上被殺。我擔心大家會愈來愈麻木，我希望大家要保持憤怒。」

黑人民權與防疫難以兼顧，不過布羅格登認為還是人權比較重要。布羅格登的祖父輩就參與過金恩博士(Martin Luther King Jr.)的遊行，他祖父大概也想不到今天有少數非裔美國人可以在NBA賺進大把真鈔。

當然布羅格登不必擔心被裁員或沒錢治病(本季2000萬美元年薪)，但因疫情減薪，他仍會損失數百萬美元。27歲的布羅格登是雙能衛，本季停賽前場均16.3分、7.1助攻，好消息是他可以帶著病毒的抗體復賽，減少傳染他人的風險。

(中時電子報)