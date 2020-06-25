高雄市長補選昨3大黨完成登記，民進黨推出陳其邁參戰，民眾黨徵召高市議員吳益政，國民黨則徵召現任市議員李眉蓁。過去曾幫前市長韓國瑜主持青年座談會的「最美主持人」李明璇，則在昨晚發文，曬出她和李眉蓁的「姊妹照」，吸引7千多位網友按讚。

李明璇昨(24日)深夜在臉書發文表示，國民黨行動中常會追認通過「徵召李眉蓁議員參選高雄市長補選」，以及核備「曾麗燕議員參選高雄市議會議長補選」，但一個市長、一個議長，兩個補選，「當下的我好像又突然被提醒六月六日斷腸時，高雄失去了韓市長，連許崑源議長也因悲憤選擇離我們遠去，心中的感嘆和感傷又再次油然而生」。

李明璇也說，雖然許多朋友對台灣的未來正感到絕望，但我還是要鼓勵大家不能灰心喪志，少了一位鬥士，就少一分戰力，這是雙倍的損傷，「大家必須化悲憤為力量，力抗民進黨獨裁國家隊的一黨獨大」。

挺韓正妹李明璇，臉書曬李眉蓁「姊妹照」，7千網友大讚。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

她提到，這次的市長補選，有人說對手是難打的怪物，可是大衛都能戰勝哥利亞巨人，美少女戰士也能越級打怪，就靠所有人一起衝裝備！「只要知道我們對抗的是不公不義，哪怕是過程又遭抹黑和挫折，都沒有倒下放棄的理由」。

最後，李明璇強調，「大家一起來捍衛韓市府團隊，為高雄所付出的一切，許議長沒等到的公平正義，剩下的我們來幫議長爭」。

挺韓正妹李明璇，臉書曬李眉蓁「姊妹照」，7千網友大讚。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

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