前高雄市長韓國瑜遭罷，高雄市長即將展開補選。對此，挺韓五虎將之一陳清茂表示，外界認為韓國瑜能催出三四十萬票來，但他認為，韓國瑜在高雄至少還有70萬票以上的實力。

高雄市長補選在即，對於國民黨在高雄的布局，國民黨前組發會主委張雅屏認為，國民黨現在要先確認要用什麼角度來面對罷韓後的高雄局勢，但國民黨不能缺席補選，其中韓國瑜也扮演重要輔選的關鍵角色，因為韓國瑜可以催出三四十萬票。只要國民黨推出好人選，輔以韓國瑜的協助，國民黨在高雄還有一拚的機會。

不過，陳清茂不這樣認為，他接收港媒《中評社》採訪時表示，韓國瑜在2018年九合一地方選戰拿到89萬票，總統大選拿到61萬，而在罷免投票中以近94萬票遭罷免。但就算如此，陳清茂表示，韓國瑜至少還有70萬票以上，不是外界所說的只有3、40萬票而已。

至於國民黨是否會和韓國瑜切割？陳清茂直言，國民黨內會和韓國瑜會保持距離，但應該沒有切割的想法。

(中時電子報)