高雄市長補選形成藍綠白「三腳督」局面，其中親民黨高雄市議員吳益政代表民眾黨參選，帶職參選的問題再度被提起。對此，桃園市議員王浩宇表示，帶職參選在各國早有先例，認為沒有辭職的必要，若辭職對地方來說並非好事。

王浩宇在臉書表示，各國都有地方民意代表挑戰國會議員、國會議員挑戰地方首長或國家領導人的前例，歐巴馬就曾以參議員身份，帶職參選美國總統，朴槿惠當初也是帶著國會議員身份，參選南韓總統，因選舉時間不會剛好無縫接軌，政治人物的工作不可能中斷再延續，所以這是民主社會的常態，在各國都是普遍的狀態。

王浩宇指出，民眾黨的問題在於曾經批評別人帶職參選，而時代力量拉高道德標準，以後壯大後也很可能會自打臉。至於吳益政，王浩宇認為實在沒有辭職的必要，畢竟辭職了，該選區就少了一個議員服務，對地方不是好事。

吳益政接受《中時》採訪時表示，主要是想藉由參選凸顯高雄市財政困難的結構問題，更向民進黨喊話，中央只要補高雄800億統籌分配款差額，願意退選，「幫陳其邁助選都可以！」

(中時電子報)