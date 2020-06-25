時力黨主席徐永明昨公布最新政情民調並表示，滿意罷韓案結果的民眾高達64％。其中最大關鍵在於，韓國瑜剛選上高雄市長不久，就宣布帶職參選總統，成為致命傷。對此，自由作家洛杉基諷刺表示， 「綠營政客帶職參選絕對不會有問題，但是韓國瑜帶職參選，就是絕對不行，一定要罷免！」

根據時力昨公布的民調顯示，多數民眾認為，韓國瑜被罷免，關鍵是剛選上高雄市長就去參選總統。另有76.9％的民眾認為，帶職參選者應先辭職並繳回選舉補助款。徐永明則表示，韓帶職參選而遭民眾唾棄的前車之鑑不遠，如今的高雄市長補選，國民黨、民眾黨竟分別推出現任高雄市議員李眉蓁、吳益政兩人帶職參選，呼籲別不要步上韓國瑜後塵，「如果要參加市長補選，請先辭去市議員」。

對此，洛杉基在臉書表示，綠營政客帶職參選絕對不會有問題，但是韓國瑜帶職參選，就是絕對不行，一定要罷免！

網友則回應表示「莫須有」、「民進黨選舉期間很多政治人物也是帶職選啊！不喜歡他們現在完全執政直接提案修法不就好了，不用在那做秀給大家看」、「欲加之罪 何患無辭」、「個人覺得帶職參選不是問題，那是網路風向帶的」。

(中時電子報)