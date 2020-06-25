凌晨在雪隧塞爆過夜，不是過年而是端午連假，讓開車人直呼太扯了！昨（6/24）下班後，國道南下車潮湧現，今早國1、國3國5國5南下北部路段已紫爆，尤其雪隧瘋狂塞爆，有網友哀嚎，開車上國5從昨晚塞到今早，根本4天假先扣掉一天！

根據最新路況，各國道南下路段一早就湧入大量車潮。今早7點50分為止，國道一號南下機場系統到新竹、近40公里路程「走走停停」，國三南下從中和-鶯歌、國五南下南港-坪林也都是「紫爆」、時速不到20公里。

網友在臉書《爆怨公社》紛紛哀嚎，「我們從2點出門整個塞爆了，所以說是整個晚上都是塞車狀態」、「4天假，先扣掉一天!!!」、「塞整晚，這只是剛開始，前面還有得塞」、「我第一次看人家po文了解到，原來國道可以從昨天塞到今天」、「在雪隧過夜」、「中午前會在車上度過 先睡一下吧」。

高公局指出，今日國道有6個壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

(中時電子報)