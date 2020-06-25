3家網購平台昨開賣中衛口罩，都快速被搶光，而蝦皮購物從今天起，連續4天開賣中衛口罩，有櫻花粉、薰衣草紫、軍綠色、深丹寧與酷黑等顏色可選擇，其他通路的販售細節，《中時電子報》為您整理如下。
【電商平台】
●蝦皮24h
蝦皮將在端午連假（6月25日至6月28日），連續4天的下午5點開賣中衛口罩，有櫻花粉、薰衣草紫、軍綠色、深丹寧與酷黑等5個顏色可選擇，每盒售價300元，每人限購1盒。
●Yahoo奇摩購物中心
每天中午 11 點至 12 點不定時開賣成人醫療口罩，有匠心成人、婦幼、中衛品牌可選，每人限購 1 盒，售價、開賣款式及花色依網站公告為準。
●PChome 24h購物
日後口罩將不定時開賣，販售的款式、價格與時間參照官網公布，無固定上架日期。
【藥局藥妝】
●丁丁藥局
販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元，另也有摩戴舒超立體款，5入1包，售價50元。
●大樹藥局
限量開賣萊潔、北極熊兩品牌的醫用口罩，盒裝50入，售價分別為349元與300元。
(中時電子報)
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