3家網購平台昨開賣中衛口罩，都快速被搶光，而蝦皮購物從今天起，連續4天開賣中衛口罩，有櫻花粉、薰衣草紫、軍綠色、深丹寧與酷黑等顏色可選擇，其他通路的販售細節，《中時電子報》為您整理如下。

【電商平台】

●蝦皮24h

連4天搶中衛口罩！蝦皮今天下午5點開賣，款式、花色依官網公布為準。（圖／翻攝自蝦皮購物）

蝦皮將在端午連假（6月25日至6月28日），連續4天的下午5點開賣中衛口罩，有櫻花粉、薰衣草紫、軍綠色、深丹寧與酷黑等5個顏色可選擇，每盒售價300元，每人限購1盒。

●Yahoo奇摩購物中心

每天中午 11 點至 12 點不定時開賣成人醫療口罩，有匠心成人、婦幼、中衛品牌可選，每人限購 1 盒，售價、開賣款式及花色依網站公告為準。

●PChome 24h購物

日後口罩將不定時開賣，販售的款式、價格與時間參照官網公布，無固定上架日期。

【藥局藥妝】

●丁丁藥局

販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元，另也有摩戴舒超立體款，5入1包，售價50元。

●大樹藥局

限量開賣萊潔、北極熊兩品牌的醫用口罩，盒裝50入，售價分別為349元與300元。

(中時電子報)