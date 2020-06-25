台中市政府警察局第四分局於端午節前夕，動員分局各組室前往黎明派出所轄區進行各項宣導活動，當日南屯區三和里、三義里及新生里不約而同舉辦端午節包粽活動、社區大清掃號召志工清理廢棄物避免病媒蚊孳生，以及請到中醫師與里民進行互動宣導防疫知識，南屯區各民意代表亦紛紛到場共襄盛舉。

第四分局交通組也為民眾進行交通安全宣導連假國道高乘載管制相關資訊，提醒民眾端午連假出遊事先規劃行車路線，並善用即時路況資訊，以避開壅塞路段、縮短路程時間。

警方指出，近日防疫解封後里民難得出來聚會，第四分局副分局長王偉益帶領黎明所同仁及偵查隊一同向民眾宣導政令，由於暑假即將展開，分局執行青春專案將針對深夜未歸或依法不得進入場所之青少年進行關懷協助輔導，以避免青少年遭遇危險。

另安居緝毒專案即納入民間力量建立反毒通報網，即時掌握社區鄰里毒品出沒狀況，徹底掃蕩社區毒販以保衛鄰里安全。透過本次宣導也讓前來與會的民眾知曉新型態犯罪行為、明白警察對於打擊犯罪的決心從不休假！

黎明所長林澤聰表示，本次活動適逢防疫解禁後民眾參與度高，是向里民宣導政令的絕佳時機，因此四分局傾力動員各同仁到鄰里活動現場進行宣導發放宣導品，希望提醒民眾在端午連假注意自身安全及交通狀況，出遠門要確認門窗是否鎖上。

警方也加強連假時段的巡查，並在易肇事造成塞車回堵之路口編排員警與義交疏導車流，使民眾能夠安心出遊，平安返家。

(中時 )