受到接連多日暴雨成災影響，長江沿岸城市頻受水患肆虐，截至昨日為止，造成廣西、貴州、廣東、湖南、江西、重慶等26省（區、市）1122萬人次受災，緊急移轉57.1萬人次，逾9300間房屋倒塌，農作物受災面積約86萬公頃，直接經濟損失高達241億（人民幣，下同；約1005億台幣）。

農作滅頂 9000屋倒塌

進入6月以來，大陸南方部分地區出現了今年以來強度最大、範圍最廣、持續時間最長的降雨過程，大陸中央氣象台預計24日降雨會達高峰；三峽集團報告，因應嚴峻防洪形勢，三峽大壩水力發電站已全部開動運作；長江幹流4座梯級電站共82台機組實現2020年首次全開運行發電，總出力達3953萬千瓦時。

以貴州省桐梓縣為例，21日晚間8點開始出現雷雨天氣，一直持續到22日上午。暴雨導致該縣木瓜鎮、芭蕉鎮等多個鄉鎮受到不同程度的洪澇災害，部分地區出現山體滑坡、橋梁受損，導致道路交通受阻。

此外，重慶市水文監測總站22日上午11點50分發布洪水紅色預警，這是重慶首次發布綦江流域洪水紅色預警。龔灘、兩罾等鄉鎮降雨量超過100毫米以上，達大暴雨級別。丁市、後坪、宜居、天館、萬木、廟溪、蒼嶺等鄉鎮降雨量超過50毫米，達暴雨級別。

紅色警戒 重慶道路坍方

重慶奉節縣境內21日迎來持續強降雨天氣，導致奉節縣境內多條縣道、鄉道出現垮塌。奉節縣城通往公平鎮的主幹道公黃路22日上午垮塌，近30立方公尺的落石夾雜著泥土，將道路完全阻斷。經緊急搶修後，公黃路已恢復通行。

重慶市應急局指導組22日在綦江區開展工作，協助指導綦江區及時轉移安置群眾、轉移財物、管制交通、警戒值守等，保障受災群眾基本生活。並會同綦江區區委區政府召開災後工作協調會，部署災後生產生活救助、水毀設施修復、消毒殺菌、安全隱患排查治理、群眾穩定工作等。

大陸水利部和氣象局聯合會商預測，今年汛期大陸氣象水文年景總體偏差，極端事件偏多，區域性暴雨洪澇重於常年，澇重於旱。

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(中時電子報)