小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（25日）財經重點。

【1】今年降至-4.9％ 全球經濟成長預測 IMF再下修

國際貨幣基金（IMF）周三（24日）發布最新一期《世界經濟展望報告》，聲稱由於新冠肺炎疫情對全球經濟活動造成的傷害比預期更加廣泛與嚴重，促使它決定再度下修今年全球經濟成長預估至萎縮4.9％。該機構並警告，若爆發第二波疫情，將重創全球經濟復甦，明年全球成長率可能只有0.5％。

【2】外資發力 台股7千金在望

資金行情強強滾，台股24日收盤首見大立光、矽力-KY、祥碩、信驊及譜瑞-KY五檔「千金股」齊聚盛況。而在內外資按讚的昇佳電子及旭隼股價也站穩「九」字頭的當下，法人指出，外資、壽險、投信及大戶四大買盤卡位高價股，下周台股可望出現七千金紀錄。

【3】12檔業績出色 法人抱股過節

美中貿易戰談判撲朔迷離、國際疫情延燒，但對於台灣來說，無論是貿易戰或疫情，都可望成為轉機，包括轉單效應、強化併購或結盟等。24日盤面上包括台積電（2330）、京元電子（2449）等今年前五月營收年增雙位數者，獲法人青睞進駐，抱股過端午。

【4】超親民！ 中華電5G資費 599元起跳

中華電信5G資費提前曝光，最低599元起跳，5G雙飽（行動上網吃到飽＋網內互打免費）最低1,399元起跳，網內互打免費最低999元，5G最高資費2,699元、提供1.5Gbps行動速率。

【5】供應鏈斷鏈浩劫 世界工廠蒙陰影

中美貿易戰休兵之際，無人料到，新冠肺炎病毒（COVID-19）才是最大的一隻經濟黑天鵝。大陸武漢成為疫情爆發的震央，不僅對經濟形勢產生難以估計的衝擊，更因中國是世界工廠亦是市場，為各產業供應鏈、產品銷售的重要環節。前因後果，疫火燎原，讓2020年的中國面臨全面考驗。

(中時電子報)