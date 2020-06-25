中火2號機重啟，中市府再嗆開罰，去年對峙戰眼看又要重演。說到底，台電無法放棄中火2部燃煤機組也有說不出的苦。因即使發生疫情，上半年國內用電仍是節節升高，在廢核啟動綠能又短期難接續下，不繼續使用燃煤發電，就無法替執政黨守住10％備轉容量安全線，擔不起高層究責。

這幾年，台中市政府與台電為了中火生煤許可用量攻防數次。市長盧秀燕上台後，堅持中火生煤用量須依實際用量減4成，也就是1104萬公噸，但台電認為依前市長林佳龍答應的減煤4成，是許可證允許用量減4成，可到1260萬噸。

台中市環保局據此開罰台電，然去年底更撤中火2、3號機組操作許可證，讓2部燒煤機組停機。結果今年3月環保署以中市府錯誤引用空汙法撤銷處分，這是台電2號機重啟的原因。

問題在於台電昨宣揚太陽光電發電已達209萬瓩，備轉容量率還有10.9％穩定水準，那又為何堅持非要中火2、3號機不可？

現行能源占比與2025年比較（圖／中國時報王玉樹）

這是因為，中火2部燃煤機組就有110萬瓩容量，不僅屬穩定基載用電，成本也較便宜，更重要其占備轉率有3％。拿掉它，將掉到7至8％左右，綠營10％穩定供電防線就失守。

雪上加霜的是，今年梅雨、午後雷陣雨不如預期，溫度走高，工商用電量又持續成長，上半年用電就成長超過1.5％。在核一去年進入除役狀態後，再生能源短期內補不上空檔，政府力推燃氣發電已拉升至38％，馬上再拉高也不可能。

因此為維持10％安全線，讓工商業與民眾覺得不缺電，台電對中火燃煤機組不可能退讓，台中市也只能繼續抗議「用肺發電」，短期內，這場戰火不會止歇。

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(中時電子報)