警方公布死者穿著的衣物供民眾指認。(高市警三民一分局提供／洪浩軒高雄傳真)

高雄愛河分屍案有重大突破！據了解，昨天驗屍結果出爐，確認死者為身高約160公分的中老年男性，並公布可能遭凌虐、嘴巴只剩一顆牙齒等特徵，警方隨即在晚間確認死者身分，並且在凌晨逮捕一名嫌犯，目前正繼續追查是否有其他共犯。

據了解，60多歲兇嫌凌晨主動到案，疑似和死者有金錢上糾紛，為了數萬元，於20日將死者勒斃，直到22日才將死者遺體分成兩袋丟棄愛河。

愛河分屍案昨（24）日驗屍，發現死者為男性，身體所有器官、四肢、軀幹全都分裝在清潔人員打撈到的2個袋子裡。

警方從屍袋中還找到一件長袖襯衫、褲頭繡有「85JY」字樣的白色黑條紋運動短褲、以及一條長毛巾，經法醫拼湊屍塊後，推測死者為男性、且頭髮灰白，年紀大約介於70至80多歲，身高約160公分，身上沒有明顯胎記、刺青等特徵。

不過死者全身多處粉碎性骨折，胸壁有大片瘀青，且頸椎、胸骨亦有骨折情況，似乎生前遭到嚴重凌虐，雖然死者沒有顱內出血，但口腔裡只剩一顆牙齒；至於屍塊切口，因傷口平整且已經無生命現象，目前初步判斷是死後遭利刃分屍。

(中時電子報)