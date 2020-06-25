據勞動部昨天公布的統計指出，全台有1334個事業單位、3萬505人放無薪假（減班休息），也創下此次疫情期間以來新高，值得注意的是，放無薪假人數中有逾半是集中在製造業，人數高達1萬6047人，其次是批發及零售業5036人，運輸及倉儲業則以3381人再次之。

國旅回溫 國內旅宿受惠

若以實施無薪假的事業單位數來觀察，則以批發及零售業的417家最多，製造業349家次之、住宿及餐飲業以132家再次之，縣市則以台北市的376家最多、新北市的241家次之、桃園市的173家再次之；若以縣市、人數來看，則以桃園市的6068人最多、台北市的5393人次之、彰化則以5207人再次之。

但其中被外界認為是海嘯第一排的「住宿及餐飲業」無薪假情況漸漸好轉，再從上周的139家、2850人降為本周的132家、2730人；相對住宿及餐飲業逐漸好轉，製造業的無薪假人數卻從上周的332家、1萬5037人，攀升至本周的349家、1萬6047人。

邊境未開放 旅行社苦撐

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，住宿及餐飲業減班休息人數情況好轉，與近期國內旅行回溫、各縣市中小學陸續舉行畢業旅行等有關；雖然國旅回溫，但仍受邊境管制影響，因此支援服務業（包括旅行社、人力派遣等）等尚仍未明顯好轉。

黃維琛指出，本期新增數家單一事業單位實施百人以上規模的減班休息，集中在金屬機電工業、化學工業等，推測我國製造業多數是外銷，雖然國內疫情趨緩，但國外仍有許多地方疫情尚未好轉，包括客戶在中南美洲等疫情較為嚴重的地區；部分客戶在歐美的製造業，則因為訂單慢慢回復，反而在此時就取消員工的減班休息。

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(中時電子報)