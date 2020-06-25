台南樂智學堂再增一家，由麻豆新樓醫院承辦的善化失智社區照顧據點「善化樂智學堂」，24日舉行正式揭牌儀式。（麻豆新樓醫院提供／劉秀芬台南傳真）

樂智學堂除了提供失智者日間照護，學員在此有專業職能治療師帶領手作等多樣化預防及延緩失能課程。（劉秀芬攝）

台南樂智學堂再增一家，由麻豆新樓醫院承辦的善化失智社區照顧據點「善化樂智學堂」，昨日舉行正式揭牌儀式，據點自5月18日開辦以來，已有7位學員參加，相關活動均免費，減緩家屬照顧壓力，家屬、學員對據點軟硬體設施、課程都十分滿意。

新麻豆新樓醫院今年度獲選承辦善化區失智社區照顧據點，在台灣基督長老教會善化教會支持下，提供教會完善空間設施當教室，服務據點開放時間為每周一、三上午8點至下午5點以及周五上午8點至中午12點，相關活動均免費，減緩家屬照顧壓力。

樂智學堂除了提供失智者日間照護，也設計多樣化預防及延緩失能課程，學員在此有專業職能治療師帶領手作、運動，中午免費用餐後，還可在躺椅上小作休息。

學員家屬鄭奶奶說，近半年來先生及兒子先後確診罹患失智症，然而自己對於照顧失智症病人根本毫無概念，照顧壓力更使自己心力交瘁，好在透過個管師安排至善化區樂智學堂接受服務，除了平日可以讓先生及兒子固定至樂智學堂參加活動，自己也能夠獲得照顧壓力喘息的空間與失智症的照顧技巧。

新樓醫院院長蔡江欽醫師表示，近兩年來醫院陸續辦理善化區社區型整合服務中心、麻豆區、下營區樂智學堂，今年也將樂智學堂拓展至善化區，期待除了在急性醫療業務，亦能夠在長照領域服務更多在地鄉親。

麻豆新樓身心科主任黃偉哲指出，許多家屬以為家中長輩記憶力衰退或變得頑固是正常老化現象，忽略了罹患失智症的可能性，若有疑似症狀應積極透過早期確診早期治療，延緩失智退化的影響。

麻豆新樓醫院建議，民眾如欲幫家人申請評估鑑定，可撥打專線0911677268，或是到樂智學堂向個管師諮詢，失智者不僅可以申請照護服務，家屬同時可於據點接受照顧者訓練課程、家屬支持團體等服務，適時減輕照顧壓力。

(中時 )