連假首日國道壅塞路段分區預測圖。(圖/高公局提供)

為讓國道行車更順暢，高公局採取相關疏導措施。(圖/高公局提供)

今天是端午連假首日，民眾已陸續開車出遊，國1、國3、國5車流量大增，今早南下北部路段已出現紫爆，行車龜速湧現大批車龍。公局預估，今日國道交通量為110-130百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局指出，今日國道有6個壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

為讓國道行車更順暢，高公局採取相關疏導措施包括：7-12時國1國3國5南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

連假期間，高公局已規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9 替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

最後，為避免塞車分散車流，建議端午連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」

(中時電子報)